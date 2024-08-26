Зеленский назвал число ракет, прилетевших на Украину в качестве российского возмездия

Минимум 127 ракет и 109 дронов запустила сегодня Россия по целям на территории Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский у себя в соцсетях. Он также рассказал, что прослушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Глава киевского режима также впервые заявил об обороне Покровска. Ранее в его заявлениях говорилось лишь о Покровском направлении в целом, однако сегодня ряд западных СМИ писал о продвижении армии РФ в направлении самого Покровска.