Зеленский назвал число ракет, прилетевших на Украину в качестве российского возмездия
Зеленский: Минимум 127 ракет и 109 дронов запустили ВС РФ по целям на Украине
Минимум 127 ракет и 109 дронов запустила сегодня Россия по целям на территории Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский у себя в соцсетях. Он также рассказал, что прослушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Глава киевского режима также впервые заявил об обороне Покровска. Ранее в его заявлениях говорилось лишь о Покровском направлении в целом, однако сегодня ряд западных СМИ писал о продвижении армии РФ в направлении самого Покровска.
«Также не забываем о фронте. Был доклад Главкома Александра Сырского по поводу оперативной ситуации, в частности обороны Покровска. Приняли решение о дополнительном усилении направления», — говорится в сообщении.
Ранее Зеленский назвал утренний удар возмездия по Украине «одним из самых крупных». Напомним, 26 августа взрывы были слышны во многих городах Незалежной. По данным сопротивления, ВС РФ хотели ликвидировать западных наёмников вместе с техникой. Премьер Украины сообщил об ударах возмездия «Кинжалами» и крылатыми ракетами в 15 областях.
Telegram / Zelenskiy