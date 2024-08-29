«Плана нет»: В Раде обратились к украинцам из-за продвижения ВС России в ДНР

Ситуация под Красноармейском (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР близка к катастрофе, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. В связи с этим он призвал местных жителей покинуть близлежащие населённые пункты.

«На Покровском направлении (в районе Красноармейска. — Прим. Life.ru) ситуация критическая. Все вокруг говорят только одно: ну у нас же должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет. Обращение ко всем гражданским в Покровске — выезжайте», — написал парламентарий в телеграм-канале.

Районный центр Красноармейск на северо-западе ДНР представляет собой значимый транспортный узел. Через город проходят железнодорожные и автомобильные маршруты, соединяющие Донецк с Днепропетровской областью Незалежной. Также Красноармейск играет важную роль в железнодорожном сообщении с подконтрольными ВСУ городами на севере ДНР — Славянском и Краматорском.