«Добиваются успехов»: Замглавы ЦРУ оценил действия российской армии под Покровском
Замглавы ЦРУ Коэн: ВС РФ добиваются успехов в районе Красноармейска
ВС РФ успешно продвигаются в направлении Красноармейска (Покровска. — укр.) Донецкой Народной Республики. Об этом заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн, выступая на конференции по безопасности в штате Мэриленд. По его словам, российская армия имеет все шансы освободить населённый пункт.
«Россияне добиваются там определённых успехов», — отметил чиновник.
Ранее Генштаб ВСУ заявил о «напряжённой» ситуации для ВСУ в районе Красноармейска. ВС РФ сформировала там мощный наступательный кулак и параллельно развивает успех на смежных участках фронта.
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