«Добиваются успехов»: Замглавы ЦРУ оценил действия российской армии под Покровском

ВС РФ успешно продвигаются в направлении Красноармейска (Покровска. — укр.) Донецкой Народной Республики. Об этом заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн, выступая на конференции по безопасности в штате Мэриленд. По его словам, российская армия имеет все шансы освободить населённый пункт.