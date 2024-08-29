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29 августа, 05:25

«Добиваются успехов»: Замглавы ЦРУ оценил действия российской армии под Покровском

Замглавы ЦРУ Коэн: ВС РФ добиваются успехов в районе Красноармейска

ВС РФ успешно продвигаются в направлении Красноармейска (Покровска. — укр.) Донецкой Народной Республики. Об этом заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн, выступая на конференции по безопасности в штате Мэриленд. По его словам, российская армия имеет все шансы освободить населённый пункт.

«Россияне добиваются там определённых успехов», — отметил чиновник.

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Ранее Генштаб ВСУ заявил о «напряжённой» ситуации для ВСУ в районе Красноармейска. ВС РФ сформировала там мощный наступательный кулак и параллельно развивает успех на смежных участках фронта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pokoman

Матвей Константинов
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