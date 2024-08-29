«Сигнал для элит»: Политолог объяснил, почему США стали публично признавать успехи ВС РФ
Политолог Котов: США, говоря об успехах ВС РФ, подают сигнал о смене Зеленского
Американцы, публично говоря об успехах российских войск на фронте, подают сигнал о смене Владимира Зеленского. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился политолог, член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов.
Абсолютно очевидно, что инициатива на полях сражений принадлежит Российской армии. Не признавать это было бы крайне непрофессионально со стороны Белого дома и его чиновников.
Как отметил политолог, успехи ВС РФ в Курской области и на Донецком направлении создают серьёзные проблемы для ВСУ. Если в первом случае речь идёт о провальном плане Зеленского по оттягиванию российских сил с других участков фронта, то во втором случае, по словам Котова, можно говорить о том, что ВС России в тяжелейших боях перемалывают самые боеспособные украинские формирования. Как напомнил Котов, для совершения атаки на Курскую область ВСУ перекинули свои самые боеспособные и элитные подразделения. Однако даже такое решение, как уже очевидно, украинцев не спасло.
«Сейчас дошло уже до того, что кураторы Банковой из США открыто говорят об успехах российских военных. Видимо, это сигнал для местных элит, который говорит о том, что необходимость смены Зеленского и других руководителей Украины уже назрела», — резюмировал Котов.
Ранее замглавы ЦРУ Дэвид Коэн признал, что ВС РФ добиваются успехов в районе Красноармейска в ДНР. По его словам, российские войска имеют все шансы освободить населённый пункт. До этого Генштаб ВСУ заявлял о «напряжённой» ситуации в районе Красноармейска.
ТАСС / Алексей Коновалов