Как отметил политолог, успехи ВС РФ в Курской области и на Донецком направлении создают серьёзные проблемы для ВСУ. Если в первом случае речь идёт о провальном плане Зеленского по оттягиванию российских сил с других участков фронта, то во втором случае, по словам Котова, можно говорить о том, что ВС России в тяжелейших боях перемалывают самые боеспособные украинские формирования. Как напомнил Котов, для совершения атаки на Курскую область ВСУ перекинули свои самые боеспособные и элитные подразделения. Однако даже такое решение, как уже очевидно, украинцев не спасло.