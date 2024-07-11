США действительно ищут замену Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Служба внешней разведки России со ссылкой на рассекреченные данные от своего резидента в Киеве.

Как говорится в шифрограмме, обнародованной в журнале "Разведчик", эти фигуры могут заменить Зеленского, если ситуация на фронте резко ухудшится. Однако Запад всё же заинтересован в том, чтобы Зеленский пока оставался на посту, так как на на его завязаны схемы финансирования конфликта.