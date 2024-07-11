СВР РФ рассекретила донесение резидента о том, что США ищут замену Зеленскому
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Dmytro Larin
США действительно ищут замену Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Служба внешней разведки России со ссылкой на рассекреченные данные от своего резидента в Киеве.
По данным резидента, Штаты ведут негласную работу с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым. Также с писке контактов — экс-президент Украины Пётр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.
Как говорится в шифрограмме, обнародованной в журнале "Разведчик", эти фигуры могут заменить Зеленского, если ситуация на фронте резко ухудшится. Однако Запад всё же заинтересован в том, чтобы Зеленский пока оставался на посту, так как на на его завязаны схемы финансирования конфликта.
О том, что Запад готовится "списать" Владимира Зеленского, в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщали также в конце июня. По данным СВР, наиболее подходящим кандидатом на его место в США считают экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. А президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Life.ru, заявил, что Запад возложит на плечи Владимира Зеленского самые непопулярные решения и сменит его в начале 2025 года.