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31 августа, 10:36

Стало известно о прорыве обороны ВСУ на Красноармейском направлении

ТАСС: Оборона ВСУ под Красноармейском прорвана, противник не сопротивляется

Российским военным удалось прорвать оборону Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР. Противник практически не оказывал сопротивления, сообщили в силовых структурах.

«Противник [под Красноармейском] практически не сопротивляется, с позиций уходит быстро — местами с первыми накатами. На этом направлении их оборона прорвана», — приводит ТАСС слова силовиков.

Собеседник агентства отметил, что ВСУ во многих населённых пунктах на Красноармейском направлении не были готовы к обороне.

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Ранее Генштаб ВСУ заявил о «напряжённой» ситуации для ВСУ в районе Красноармейска. Российская Армия сформировала там мощный наступательный кулак и параллельно развивает успех на смежных участках фронта. Тем временем в ЦРУ признали, что ВС РФ добиваются успехов в районе Красноармейска в ДНР.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Дарья Нарыкова
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