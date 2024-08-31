Стало известно о прорыве обороны ВСУ на Красноармейском направлении

Российским военным удалось прорвать оборону Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР. Противник практически не оказывал сопротивления, сообщили в силовых структурах.

«Противник [под Красноармейском] практически не сопротивляется, с позиций уходит быстро — местами с первыми накатами. На этом направлении их оборона прорвана», — приводит ТАСС слова силовиков.