Шторм-новости СВО: Военные преступления ВСУ в Курской области, продвижение в ДНР и ликвидация пилота F-16, ситуация на 30 августа Боевики ВСУ пытаются атаковать гражданских в Курской области, российские войска взяли Николаевку и Синьковку, лётчики американских истребителей гибнут в тылу — дайджест в материале Life.ru. 29 августа, 21:11 Боевая работа расчёта реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Север» в приграничном районе области. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Курская область, 30 августа

Операция ВСУ в Курской области не достигла целей, заметили журналисты Forbes. Предполагалось, что вторжение остановит российские войска на Покровском направлении, но не получилось. При этом авторы издания отмечают, что для Украины оно привело к нехватке личного состава на фронтах. Это неудивительно, так как с 6 августа погибло почти 7,5 тысячи вэсэушников, пытавшихся прорваться к Курской АЭС. Потери личного состава вынуждают командование бросать в бой резервы, на что указывает канал «Архангел спецназа».

Противник не останавливается и пытается взять под контроль новые населённые пункты, в частности, отражены атаки в направлении Коренева и Черкасского Поречного. По данным Министерства обороны, враг также пытался прорваться к Боркам, Кремяному, Спальному, Мартыновке и Черкасской Конопельке.

Кадры поражения «Ланцетом» бронетранспортёра М113 ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Киевские боевики продолжают совершать военные преступления на территории Курской области. Жителей региона похищают и вывозят в неизвестном направлении, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Вместе с этим ВСУ расстреливают мирных жителей.

— Посадили трёх детей возраста 10–12 лет на мотоцикл с коляской. Показали, в каком направлении ехать. Они поехали, они расстреляли их в спину, — рассказал боец с позывным Кадет.

Вторжение в Курскую область привело к обнулению мирных инициатив. Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что президент России предлагал решения для прекращения огня, но теперь это всё не актуально.

Донецкая Народная Республика, 30 августа

Российский военнослужащий в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Переброска резервов ВСУ в Курскую область из оккупированной Украиной части Донецкой Народной Республики (ДНР) приводит к провалам. И плана у Киева нет, о чём говорят даже в Верховной раде. Стоит сказать, что срок полномочий киевского парламента истекает 30 августа. Нардеп Алексей Гончаренко* призвал жителей Покровска выезжать из города, куда постепенно продвигаются ВС РФ. В Минобороны подтвердили освобождение Николаевки, что всего в 17 километрах от города, за который так беспокоится Гончаренко. Бои идут и в Селидове. Армия России постепенно продвигается к центру населённого пункта. Канал «Форпост» сообщает, что ВС РФ приступили к штурму Украинска. Российские штурмовики уже в черте города.

Часов Яр также вызывает беспокойство в Киеве. Представитель 24-й ОМБр ВСУ Андрей Полухин заявляет, что российские военные контролируют уже 40% города. И перспектива у ВСУ после потери населённого пункта нехорошая.

— Это будет очень опасно в плане развития их успеха по захвату Донецкой области в административных границах, — жалуется Полухин.

Ухудшается ситуация у вэсэушников и в Торецке. Военкор Евгений Лисицын заявляет, что наши войска продвигаются в жилой застройке. Также продолжается зачистка Нелеповки. После её полного освобождения ВС РФ подойдут к Торецку ещё с одной стороны.

Харьковская область, 30 августа

Российский военнослужащий в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Больше 100 человек ликвидировано в Волчанске и под Липцами, где украинские военные продолжают держать оборону и даже решаются на контратаки. Боевые действия идут и в другой части Харьковской области. Достигнут успех в Синьковке, за которую бои шли несколько месяцев.

— Бегут из Синьковки, управление у них потеряно на этом участке. Но оказывают небольшое сопротивление, возможно, группы прикрытия, — сообщает военный аналитик Анатолий Радов.

Освобождена и Стельмаховка, находящаяся на границе ЛНР и Харьковской области. Таким образом, противника постепенно отбрасывают к реке Оскол, что в дальнейшем позволит зайти в северную часть ДНР.

Первые потери F-16

Истребители F-16, на которые так рассчитывал президент Украины Владимир Зеленский, начали гореть. Первые потери американских самолётов вместе с пилотами – западными специалистами станут скоро обыденностью. В результате удара 26 августа ликвидирован Алексей Месь. Канал «Рыбарь» отмечает, что уничтожение лётчика говорит о том, что сами самолёты находятся на Украине. Итог таков, что пиар-акция Киева превращается в его же трагедию.

Истребитель F-16. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

— Согласно этой пиар-акции, на выходе должны были получиться какие-то неубиваемые терминаторы, вооружённые невиданной супертехникой. Прямо как в Голливуде. В результате мы имеем самый обычный самолёт, которым управляют самые обычные пилоты, — заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

Несмотря на прореживание лётного состава, самолёты у Украины ещё есть. И они могут создавать проблемы для нас. Нидерланды, например, разрешили с помощью истребителей наносить удары по территории России, но снаряды не должны лететь в гражданскую инфраструктуру. В голландском военном ведомстве указали, что одной из целей могут быть российские военные аэродромы. В Амстердаме, похоже, решили похоронить всех пилотов F-16: аэропорты находятся в тылу, и для того, чтобы их поразить, придётся пересечь границу РФ, которую прикрывает ПВО.

Авторы Даниил Черных