Главные новости СВО: Штурм Селидово, румыны в Курской области, украинские военные копят силы под Брянском, ситуация на 29 августа Боевики ВСУ концентрируют силы вблизи Брянской области, румынские СМИ зашли в Курскую область, на Украине музыкантов мобилизовали во время концерта — дайджест на 29 августа в материале Life.ru 28 августа, 21:11 В Курской области Армия России уничтожает подразделения ВСУ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Украинский режим пытается медийно использовать оккупированные районы Курской области и посылает туда журналистов. Тем временем боевикам ВСУ не хватает ресурсов, противник пытается растянуть фронт. Всех участников музыкальной группы «Будьмо» мобилизовали прямо во время концерта. В Донецкой области наши бойцы после освобождения Новогродовки, начали сражение за пригороды Селидово.

Курская область, 29 августа

Видео © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война, история, оружие

Противник проводит инженерные работы на занятой территории в Курской области, стремится закрепить свои рубежи. На занятую территорию массово завозятся украинские и иностранные журналисты. Почти всем из них в России уже предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы России. Можно сказать, украинцы проводят «информационную оккупацию». Помимо этого они занимаются более привычными для себя вещами — мародёрством и убийствами.

Эвакуированные из оккупированных районов курского приграничья граждане уже поделились с представителями Следственного комитета информацией об украинских зверствах. Технику врага на Курском направлении жгут наши операторы FPV-дронов. С каждым днём в область прибывает все больше опытных расчётов беспилотников. Тем временем с украинской стороны на Северном направлении были замечены танки Т-84 «Оплот». Это единственный танк украинского производства — его уничтожение будет весьма символичным.

В Суджанском районе Курской области Армия России продолжает снижать численность бронетехники и личного состава ВСУ при помощи дронов. В районе населённого пункта Русское Поречное был уничтожен ББМ «Козак», а также бронемашина, которую украинские формирования прятали в гараже.

Брянская область, 29 августа

На границе с Брянской областью ситуация остаётся напряжённой. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Украинский Генштаб начал стягивать резервы к другому участку нашего приграничья. Как пишет телеграм-канал Condottiero: «ВСУ продолжают накапливать силы и средства в районе госграницы в Брянской области, на своей территории в районе н.п. Бронивы (Ульяновское) – Тимоновичи-Калиновское. Скапливают тяжёлую технику и личный состав. Постоянно работают БПЛА и разведка. Штабы данной группировки расположены в селе Семёновка в 20 км от нашей границы. В связи с чем в наших приграничных сёлах Любечане и Оптени усилены дозоры подразделений охраны и обороны госграницы и охрана войсковых частей в районе бывшей авиабазы Климово ВС РФ».

Донецкая область (ДНР), 29 августа

Армия России успешно продвигается в Донецкой Республике. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

За считаные дни наши бойцы в Донецкой Народной Республике (ДНР) зачистили Новогродовку и вышли к окраинам города Селидово. Телеграм-канал «Военкор Котенок» отмечает: «ВС РФ зацепились за дома на восточной окраине (в районе улицы Островского). Значимого продвижения в черте города пока нет». В Гродовке противник был отброшен за реку, протекающую через центр города. Но наше продвижение по Донецкому направлению даже в условиях наличия водных преград остаётся стремительным. В Карловке ВСУ вынуждены отступать в силу обхода их с фланга.

Украинская администрация в Покровске и в более мелких населённых пунктах уже пакует свои вещи. Перестают работать банки, другие социальные учреждения и магазины сворачивают свою деятельность. Глава украинской ОВА Вадим Филашкин заявил: «В Покровске с понедельника останутся только банкоматы, банковские учреждения работать уже не будут».

Украинскую музыкальную группу отправили с концерта в военкомат

Украинская музыкальная группа «Будьмо» проводила концерт в Ивано-Франковской области. В это время на их мероприятие решила заглянуть комиссия ТЦК. В результате все музыканты отправились в военкомат, им даже пришлось отменить новое представление. Сейчас они уже прошли медкомиссию, а в скором времени будут отправлены на фронт.