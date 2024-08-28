Стало известно, сколько бойцов ВСУ Зеленский «принёс в жертву» курской земле

Не менее 380 военных потеряла украинская армия на Курском направлении за последние сутки, а всего за время попыток прорыва на российскую территорию в этом регионе потери ВСУ превысили 7 тысяч человек. Такие данные озвучили на брифинге в Минобороны в среду, 28 августа.

«За сутки потери ВСУ составили до 380 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе: танк, боевая машина пехоты и 28 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, три миномёта и девять автомобилей», — говорится в сообщении военного ведомства.