Стало известно, сколько бойцов ВСУ Зеленский «принёс в жертву» курской земле
Минобороны: До 380 военных и танк потеряли ВСУ на Курском направлении за сутки
Не менее 380 военных потеряла украинская армия на Курском направлении за последние сутки, а всего за время попыток прорыва на российскую территорию в этом регионе потери ВСУ превысили 7 тысяч человек. Такие данные озвучили на брифинге в Минобороны в среду, 28 августа.
«За сутки потери ВСУ составили до 380 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе: танк, боевая машина пехоты и 28 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, три миномёта и девять автомобилей», — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее близ Журавлей Курской области нашими морпехами была сорвана ротация подразделений ВСУ и уничтожено три автомобиля. Украинские формирования потеряли в том районе около 20 солдат. Кроме того, под Курском сейчас продолжаются боевые действия с участием спецназа «Ахмат». По словам его командира Апти Алаудинова, сегодня российским военным удалось нанести ещё одно серьёзное поражение ВСУ в регионе.
Shutterstock / FOTODOM/ Liukov