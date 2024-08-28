Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 11:38

Стало известно, сколько бойцов ВСУ Зеленский «принёс в жертву» курской земле

Минобороны: До 380 военных и танк потеряли ВСУ на Курском направлении за сутки

Не менее 380 военных потеряла украинская армия на Курском направлении за последние сутки, а всего за время попыток прорыва на российскую территорию в этом регионе потери ВСУ превысили 7 тысяч человек. Такие данные озвучили на брифинге в Минобороны в среду, 28 августа.

«За сутки потери ВСУ составили до 380 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе: танк, боевая машина пехоты и 28 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, три миномёта и девять автомобилей», — говорится в сообщении военного ведомства.

Две управляемые авиабомбы ВСУ сбиты в Курской области
Две управляемые авиабомбы ВСУ сбиты в Курской области

Ранее близ Журавлей Курской области нашими морпехами была сорвана ротация подразделений ВСУ и уничтожено три автомобиля. Украинские формирования потеряли в том районе около 20 солдат. Кроме того, под Курском сейчас продолжаются боевые действия с участием спецназа «Ахмат». По словам его командира Апти Алаудинова, сегодня российским военным удалось нанести ещё одно серьёзное поражение ВСУ в регионе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Liukov

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров