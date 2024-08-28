Алаудинов заявил о нанесении серьёзного поражения силам ВСУ в Курской области
Армия России нанесла серьёзное поражение подразделениям ВСУ в Курской области, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.
«Сегодня день у наших ребят действительно тоже опять же был тяжёлый. Но сегодня мы действительно нанесли очень серьёзное поражение противнику», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Генерал-майор уточнил, что украинские боевики «уже не катаются таким количеством транспорта, как до сих пор». За сутки подразделения Алаудинова сожгли две единицы техники противника и «очень большое» количество пехоты.
ВСУ атакуют в Курской области в том числе и американским оружием, однако разрешения на это от США не получали. Политика Пентагона в этом отношении остаётся неизменной.
Telegram / Минобороны России