Алаудинов заявил о нанесении серьёзного поражения силам ВСУ в Курской области

Армия России нанесла серьёзное поражение подразделениям ВСУ в Курской области, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

«Сегодня день у наших ребят действительно тоже опять же был тяжёлый. Но сегодня мы действительно нанесли очень серьёзное поражение противнику», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Генерал-майор уточнил, что украинские боевики «уже не катаются таким количеством транспорта, как до сих пор». За сутки подразделения Алаудинова сожгли две единицы техники противника и «очень большое» количество пехоты.