Пентагон выступил в защиту России от дальнобойных ударов со стороны ВСУ

Соединённые Штаты не вынашивают планов по предоставлению Киеву оружейного карт-бланша для нанесения ударов вглубь России американским ракетами. Актуальную позицию страны озвучил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Выступая в рамках брифинга, генерал-майор ВВС США напомнил, что оружие поставляется Киеву исключительно в целях самообороны от трансграничных атак и ответного огня. Остальные способы задействовать арсенал выходят за рамки дозволенного.