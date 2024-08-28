Пентагон выступил в защиту России от дальнобойных ударов со стороны ВСУ
Пентагон не менял политику запрета на удары американским оружием вглубь России
Соединённые Штаты не вынашивают планов по предоставлению Киеву оружейного карт-бланша для нанесения ударов вглубь России американским ракетами. Актуальную позицию страны озвучил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Выступая в рамках брифинга, генерал-майор ВВС США напомнил, что оружие поставляется Киеву исключительно в целях самообороны от трансграничных атак и ответного огня. Остальные способы задействовать арсенал выходят за рамки дозволенного.
«Что касается ударов на дальнее расстояние, глубоких ударов вглубь России, то наша политика остаётся прежней», — ответил американец на вопрос одного из журналистов.
Днём ранее стало известно о планах командования ВСУ склонить Вашингтон к легализации ударов по некоторым целям на российской территории. Этот сценарий грозит серьёзной эскалацией конфликта, которая беспокоит многие страны.