Китай категорично выступил против оружейного карт-бланша Зеленскому
КНР, Бразилия и ЮАР боятся, что Запад снимет вето по ударам ВСУ вглубь России
Китай, Индонезия, Южно-Африканская Республика и Бразилия забеспокоились над тем, что Запад начал ослабевать условия для применения Украиной своих вооружений в рамках атак на территории России. Об этом на пресс-конференции заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, посетивший эти страны для переговоров с официальными лицами по вопросу урегулирования украинского кризиса.
«Все стороны обеспокоены тем, что Запад непрерывно смягчает условия для нанесения ударов по территории России поставленными вооружениями», — сказал Ли Хуэй на пресс-конференции по итогам четвертого раунда «челночной дипломатии» спецпредставителя по украинскому кризису.
Он добавил, что данным риском эскалации и разрастания конфликта обеспокоены многие страны. Недавняя ситуация «на театре военных действий» стала тому подтверждением, заметил дипломат, говоря о действиях ВСУ в Курской области.
Владимир Зеленский не оставляет попыток добиться у западных партнёров разрешения на использование их оружия для ударов вглубь России. Он поручил министрам и дипломатам предоставить ему перечень действий, необходимых для этого. В США дали добро Украине на то, чтобы наносить удары по целям вглубь РФ. А в Лондоне заявили, что запрещают Киеву применять свои дальнобойные ракеты для ударов по Курской области.
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