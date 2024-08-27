Китай категорично выступил против оружейного карт-бланша Зеленскому

Китай, Индонезия, Южно-Африканская Республика и Бразилия забеспокоились над тем, что Запад начал ослабевать условия для применения Украиной своих вооружений в рамках атак на территории России. Об этом на пресс-конференции заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, посетивший эти страны для переговоров с официальными лицами по вопросу урегулирования украинского кризиса.