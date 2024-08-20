Бывший министр обороны Британии требует дать ВСУ оружейный карт-бланш

Лондон должен разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью западного оружия, заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Об этом сообщает Daily Mail .

На фоне информации о том, что Вашингтон не блокировал просьбу Лондона разрешить ВСУ бить по российской территории дальнобойными ракетами Storm Shadow, Уоллес заявил, что "Украине следует разрешить" использовать данное оружие. Авторы материала напомнили, что бывший министр обороны поддерживал поставки Киеву Storm Shadow.