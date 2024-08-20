Бывший министр обороны Британии требует дать ВСУ оружейный карт-бланш
Бен Уоллес призвал разрешить ВСУ наносить удары по России западным оружием
Лондон должен разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью западного оружия, заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Об этом сообщает Daily Mail.
На фоне информации о том, что Вашингтон не блокировал просьбу Лондона разрешить ВСУ бить по российской территории дальнобойными ракетами Storm Shadow, Уоллес заявил, что "Украине следует разрешить" использовать данное оружие. Авторы материала напомнили, что бывший министр обороны поддерживал поставки Киеву Storm Shadow.
Ранее в Лондоне заявили, что запрещают Киеву применять свои дальнобойные ракеты для ударов по Курской области. При этом использование Storm Shadow в пределах украинских границ 1992 года Британия считает легальным. Носителями боеприпасов выступают фронтовые бомбардировщики Су-24М ВВС Украины.
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