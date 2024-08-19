В США опровергли обращение Лондона за разрешением на удары Storm Shadow по России

Американские власти не получали официального запроса от Лондона на то, чтобы позволить Киеву бить британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow по России. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на чиновника из администрации президента США Джо Байдена.

"Представитель администрации Байдена рассказал, что не было сделано официального запроса на их (ракет Storm Shadow. — Прим. Life.ru) пуск за пределы российской границы, что потребовало бы использования некоторых систем американского производства", — цитирует издание неназванного собеседника.