В США опровергли обращение Лондона за разрешением на удары Storm Shadow по России
Telegraph: США не получали запроса от Лондона на удары Storm Shadow по России
Американские власти не получали официального запроса от Лондона на то, чтобы позволить Киеву бить британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow по России. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на чиновника из администрации президента США Джо Байдена.
"Представитель администрации Байдена рассказал, что не было сделано официального запроса на их (ракет Storm Shadow. — Прим. Life.ru) пуск за пределы российской границы, что потребовало бы использования некоторых систем американского производства", — цитирует издание неназванного собеседника.
До этого британская газета The Times писала, что Лондон готова разрешить Украине бить вглубь российской территории этими ракетами, но не может этого сделать из-за решения Вашингтона. Источники издания утверждают, что позиция США связана с опасениями Байдена по поводу возможной эскалации украинского конфликта на самом закате его президентской карьеры.
Ранее в Лондоне заявили, что запрещают Киеву применять свои дальнобойные ракеты для ударов по Курской области. При этом использование Storm Shadow в пределах украинских границ 1992 года Британия считает легальным. Носителями боеприпасов выступают фронтовые бомбардировщики Су-24М ВВС Украины.
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