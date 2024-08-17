США игнорируют запрос Лондона разрешить ВСУ бить по РФ ракетами Storm Shadow

Великобритания отказывает Украине в просьбах легализовать использование крылатых ракет Storm Shadow для ударов по территории России из-за жёсткого требования властей США. Об этом со ссылкой на инсайдера в кабмине Соединённого Королевства сообщила газета Times.

Источники издания утверждают, что позиция Вашингтона связана с опасениями Джо Байдена по поводу возможной эскалации украинского конфликта на самом закате его президентской карьеры. Обсуждение этого вопроса политиками двух государств продолжается, но пока Штаты не изменили своего решения.