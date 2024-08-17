США игнорируют запрос Лондона разрешить ВСУ бить по РФ ракетами Storm Shadow
Times: Киев не получает разрешения бить по РФ ракетами Storm Shadow из-за США
Великобритания отказывает Украине в просьбах легализовать использование крылатых ракет Storm Shadow для ударов по территории России из-за жёсткого требования властей США. Об этом со ссылкой на инсайдера в кабмине Соединённого Королевства сообщила газета Times.
Источники издания утверждают, что позиция Вашингтона связана с опасениями Джо Байдена по поводу возможной эскалации украинского конфликта на самом закате его президентской карьеры. Обсуждение этого вопроса политиками двух государств продолжается, но пока Штаты не изменили своего решения.
"Поскольку давление на Запад растёт с требованием смягчить свои правила в отношении использования оружия дальнего действия, Великобритания ждёт одобрения США, прежде чем дать украинцам зелёный свет. Однако запрос поступил в систему [США] более месяца назад, и чиновники всё ещё ждут ответа", — подытожили в Times.
Ранее в Лондоне заявили, что запрещают Киеву применять крылатые ракеты для ударов по Курской области. При этом использование Storm Shadow в пределах украинских границ 1992 года Британия считает легальным. Носителями дальнобойных боеприпасов выступают фронтовые бомбардировщики Су-24М ВВСУ.
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