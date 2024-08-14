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14 августа, 05:16

Посол России высказался об условии Британии для ВСУ по зоне ударов ракетами Storm Shadow

Келин: Лондон разрешил ВСУ бить Storm Shadow лишь в своих "признанных границах"

Лондон разрешил предоставить Украине крылатые ракеты Storm Shadow на условии применения в пределах "международно признанной" территории Украины. Об этом заявил посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин.

"Мы исходим из того, что первичная позиция британской стороны, о которой она публично заявила в мае 2023 года, остается неизменной. Ее суть в том, что данные системы были переданы для применения в пределах "международно признанной" территории Украины в целях самообороны с учётом положений международного гуманитарного права", — объяснил посол в интервью РИА "Новости".

Вместе с тем Келин обратил внимание на размытые заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow. Именно из-за этого СМИ могут трактовать их высказывания по-разному, заключил дипломат.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что вновь будет просить "хозяев" разрешить бить западным оружием вглубь РФ. В связи с этим он поручил министерству обороны и дипломатам разработать план действий, который поможет Киеву добиться этого.

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Андрей Бражников
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