Посол России высказался об условии Британии для ВСУ по зоне ударов ракетами Storm Shadow

Лондон разрешил предоставить Украине крылатые ракеты Storm Shadow на условии применения в пределах "международно признанной" территории Украины. Об этом заявил посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин.

"Мы исходим из того, что первичная позиция британской стороны, о которой она публично заявила в мае 2023 года, остается неизменной. Ее суть в том, что данные системы были переданы для применения в пределах "международно признанной" территории Украины в целях самообороны с учётом положений международного гуманитарного права", — объяснил посол в интервью РИА "Новости".

Вместе с тем Келин обратил внимание на размытые заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow. Именно из-за этого СМИ могут трактовать их высказывания по-разному, заключил дипломат.