В МИД заявили о первой атаке ВСУ по Курской области ракетами западного производства
Захарова: ВСУ, вероятно, ракетами HIMARS ударили по объектам в Курской области
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Украинские войска впервые нанесли удар по гражданским объектам в Курской области ракетами западного производства, вероятно, системы HIMARS. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Впервые по гражданским объектам на территории Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно, американскими HIMARS", — сказано в ответе Захаровой на вопрос СМИ, который приводится на сайте внешнедипломатического ведомства.
Ранее стало известно об уничтожении моста через реку Сейм в Курской области. В результате рухнул один из пролётов переправы. Посёлки Тёткино, Попова-Лежачи, Волфино и ещё порядка 27 населённых пунктов оказались отрезаны от Глушковского района.