В МИД заявили о первой атаке ВСУ по Курской области ракетами западного производства

Украинские войска впервые нанесли удар по гражданским объектам в Курской области ракетами западного производства, вероятно, системы HIMARS. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Впервые по гражданским объектам на территории Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно, американскими HIMARS", — сказано в ответе Захаровой на вопрос СМИ, который приводится на сайте внешнедипломатического ведомства.