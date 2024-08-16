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16 августа, 18:53

Первые минуты после удара ВСУ по мосту в Курской области попали на видео

Кадры первых минут после ракетной атаки Вооружённых сил Украины на мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области появились в распоряжении Mash. Запись сделана из автомобиля с сопровождающими, которые ехали позади поражённого осколками микроавтобуса с волонтёрами Народного фронта.

На ролике видно, что впереди по дороге поднимаются клубы чёрного дыма. Вооружившись в целях безопасности дрон-детектором, сопровождающие спешились и направились на помощь к добровольцам.

Первые минуты после ракетного удара ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Mash

Волонтёр ОНФ Давид Соколов дал интервью за пару часов до гибели от удара ВСУ
Волонтёр ОНФ Давид Соколов дал интервью за пару часов до гибели от удара ВСУ

Напомним, что приспешники киевского режима атаковали мост 16 августа, задействовав оперативно-тактические ракетные комплексы. Удар зацепил микроавтобус с волонтёрами, которые вывозили мирных жителей. Среди добровольцев есть жертвы — погибли два молодых парня — медик гуманитарной миссии Николай Ковалев и координатор по СМИ Давид Соколов — которые прибыли в регион специально для помощи мирным жителям.

Обложка ©

Telegram / Mash

Илья Пушкарев
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