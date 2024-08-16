Первые минуты после удара ВСУ по мосту в Курской области попали на видео
Кадры первых минут после ракетной атаки Вооружённых сил Украины на мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области появились в распоряжении Mash. Запись сделана из автомобиля с сопровождающими, которые ехали позади поражённого осколками микроавтобуса с волонтёрами Народного фронта.
На ролике видно, что впереди по дороге поднимаются клубы чёрного дыма. Вооружившись в целях безопасности дрон-детектором, сопровождающие спешились и направились на помощь к добровольцам.
Первые минуты после ракетного удара ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Mash
Напомним, что приспешники киевского режима атаковали мост 16 августа, задействовав оперативно-тактические ракетные комплексы. Удар зацепил микроавтобус с волонтёрами, которые вывозили мирных жителей. Среди добровольцев есть жертвы — погибли два молодых парня — медик гуманитарной миссии Николай Ковалев и координатор по СМИ Давид Соколов — которые прибыли в регион специально для помощи мирным жителям.
Telegram / Mash