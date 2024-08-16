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Волонтёр ОНФ Давид Соколов дал интервью за пару часов до гибели от удара ВСУ

16 августа, 17:16
Давид Соколов. Обложка © VK / Молодёжка Народного фронта

Давид Соколов. Обложка © VK / Молодёжка Народного фронта

Погибший под украинским обстрелом в Курской области волонтёр Давид Соколов успел пообщаться с журналистом РИА "Новости" за несколько часов до гибели. Он признался в интервью, что сразу принял решение поехать на помощь курянам, когда только узнал об атаке ВСУ на регион.

"Часто используется такой лозунг"Своих не бросаем". Мы как раз доказываем, что это правда. Мы приехали с Донецкой Народной Республики за тысячу километров от Курской области", — поделился Давид.

Журналист успел недолго пообщаться с волонтёром, поймав его в ночное время после очередного возвращения с эвакуируемыми. Давид даже пошутил, что спит теперь только в дороге, постоянно вывозя из-под обстрела стариков и детей. Молодой человек имел боевой опыт, он записался добровольцем на фронт в феврале 2022 года, а недавно прибыл под Курск.

В команде Давида было 17 человек, все они из ДНР. Волонтёры уже имели опыт спасения сограждан, помогая во время эвакуации в Авдеевке и Дзержинске. По словам парня, самое сложное — это уговорить людей оставить свой дом и отправиться в безопасное место, многие отказывались и не верили в существующие риски.

"Если они даже не понимают (что нужно эвакуироваться, — Прим. Life.ru), то доверяют нашему опыту. Мы используем те аргументы, которые вырабатываются за 10 лет боевых действий в Донбассе, что точно нужно эвакуироваться", — рассказал молодой человек.

Он добавил, что часто приходилось эвакуировать жителей уже при разрывах снарядов. Так, однажды помогали бабушке покинуть дом, когда внезапно в небе раздался свист, тогда Давид заставил всех лечь на землю и накрыл собой пенсионерку. А как-то волонтёрам пришлось удирать от украинского дрона, всех спас опытный водитель, который ловко маневрировал и не дал случиться беде. Сейчас друзья и родственники Давила до сих пор не могут поверить в гибель лучшего среди них.

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Напомним, двое сотрудников "Народного фронта", которые вывозили мирных жителей из приграничных районов Курской области, погибли после прямого попадания снаряда ВСУ в машину. Речь идёт о 21-летнем Давиде Соколове и 22-летнем Николае Ковалёве. Оба они из ДНР и приехали помогать жителям Курской области по зову сердца.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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