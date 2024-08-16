Волонтёр ОНФ Давид Соколов дал интервью за пару часов до гибели от удара ВСУ 16 августа, 17:16 Давид Соколов. Обложка © VK / Молодёжка Народного фронта

Погибший под украинским обстрелом в Курской области волонтёр Давид Соколов успел пообщаться с журналистом РИА "Новости" за несколько часов до гибели. Он признался в интервью, что сразу принял решение поехать на помощь курянам, когда только узнал об атаке ВСУ на регион.

"Часто используется такой лозунг — "Своих не бросаем". Мы как раз доказываем, что это правда. Мы приехали с Донецкой Народной Республики за тысячу километров от Курской области", — поделился Давид.

Журналист успел недолго пообщаться с волонтёром, поймав его в ночное время после очередного возвращения с эвакуируемыми. Давид даже пошутил, что спит теперь только в дороге, постоянно вывозя из-под обстрела стариков и детей. Молодой человек имел боевой опыт, он записался добровольцем на фронт в феврале 2022 года, а недавно прибыл под Курск.

В команде Давида было 17 человек, все они из ДНР. Волонтёры уже имели опыт спасения сограждан, помогая во время эвакуации в Авдеевке и Дзержинске. По словам парня, самое сложное — это уговорить людей оставить свой дом и отправиться в безопасное место, многие отказывались и не верили в существующие риски.

"Если они даже не понимают (что нужно эвакуироваться, — Прим. Life.ru), то доверяют нашему опыту. Мы используем те аргументы, которые вырабатываются за 10 лет боевых действий в Донбассе, что точно нужно эвакуироваться", — рассказал молодой человек.

Он добавил, что часто приходилось эвакуировать жителей уже при разрывах снарядов. Так, однажды помогали бабушке покинуть дом, когда внезапно в небе раздался свист, тогда Давид заставил всех лечь на землю и накрыл собой пенсионерку. А как-то волонтёрам пришлось удирать от украинского дрона, всех спас опытный водитель, который ловко маневрировал и не дал случиться беде. Сейчас друзья и родственники Давила до сих пор не могут поверить в гибель лучшего среди них.

Напомним, двое сотрудников "Народного фронта", которые вывозили мирных жителей из приграничных районов Курской области, погибли после прямого попадания снаряда ВСУ в машину. Речь идёт о 21-летнем Давиде Соколове и 22-летнем Николае Ковалёве. Оба они из ДНР и приехали помогать жителям Курской области по зову сердца.

Авторы Татьяна Миссуми