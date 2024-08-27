Киев предоставит «на одобрение» Вашингтону список целей для удара по России
Politico: Украина представит США список желанных целей для ударов по России
Украинское командование предоставит «на одобрение» Вашингтону список целей на российской территории, по которым ВСУ планируют ударить американским дальнобойным оружием. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на три источника, осведомлённых о стратегии украинской армии.
Киев при помощи этого списка попытается убедить Вашингтон снять даже формальные ограничения на использование своего оружия по российской территории. В публикации говорится, что украинская сторона ранее уже предоставляла высшим должностным лицам национальной безопасности США перечень потенциальных целей. Новый список, как предполагают журналисты, будет более проработанным.
А ранее президент США Джо Байден объявил о скором предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него войдут ракеты для систем противовоздушной обороны, антидроновое и противотанковое оружие, а также дополнительные боеприпасы.
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