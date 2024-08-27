Американский наёмник заявил о хаосе в рядах ВСУ под Курском

Американский наёмник из ЧВК Forward Observations Group, участвовавшей в нападении на Курскую область, заявил о хаосе в рядах ВСУ. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

«Нас просили пойти в Курск, в Курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, мы не проводили ту операцию», — сообщил наёмник, пряча лицо на видео и признав, что задание провалилось.