Американский наёмник заявил о хаосе в рядах ВСУ под Курском
Американский наёмник из ЧВК Forward Observations Group, участвовавшей в нападении на Курскую область, заявил о хаосе в рядах ВСУ. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.
«Нас просили пойти в Курск, в Курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, мы не проводили ту операцию», — сообщил наёмник, пряча лицо на видео и признав, что задание провалилось.
Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что войска РФ полностью зачистили от ВСУ населённые пункты Курской области Нижняя Паровая и Нечаев. Они вернулись под контроль российской стороны.
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