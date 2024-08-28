Морпехи уничтожили десятки украинских военных и сорвали ротацию ВСУ в Журавлях

В районе Журавлей Курской области сорвана ротация подразделений ВСУ и уничтожено три автомобиля. Также украинские формирования потеряли около 20 солдат. Блестящую операцию провернули российские морпехи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В районе Журавлей Кореневского района уничтожено расчетом Д-30 3 автомобиля и около 20 солдат ВСУ. Таким образом сорвана ротация», — сказал собеседник агентства.