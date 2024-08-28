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28 августа, 11:24

Морпехи уничтожили десятки украинских военных и сорвали ротацию ВСУ в Журавлях

В районе Журавлей Курской области сорвана ротация подразделений ВСУ и уничтожено три автомобиля. Также украинские формирования потеряли около 20 солдат. Блестящую операцию провернули российские морпехи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В районе Журавлей Кореневского района уничтожено расчетом Д-30 3 автомобиля и около 20 солдат ВСУ. Таким образом сорвана ротация», — сказал собеседник агентства.

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Обнародован перехваченный разговор американца из ВСУ о координатах под Курском

Ранее Life.ru писал, что войскам России удалось отбить 11 попыток прорыва ВСУ под Курском. В ходе неудачного штурма ВСУ потеряли до 65 военнослужащих убитыми и ранеными, а также бронетранспортёр и восемь боевых бронированных машин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Андрей Бражников
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