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28 августа, 09:03

Обнародован перехваченный разговор американца из ВСУ о координатах под Курском

В Курской области перехватили разговоры наёмников ВСУ из США и Польши

Российским военным удалось перехватить разговоры иностранных наёмников украинской армии в курском приграничье. На одной из аудиозаписей отчётливо слышна американская речь, на другой — польская. Об этом заявил один из бойцов ВС РФ военкору RT Саргону Хадая.

В Курской области перехватили разговоры наёмников ВСУ из США и Польши. Видео © RT на русском

«Есть у нас подразделение РЭР — из радиоэлектронной разведки ребята — которые периодически скидывают нам пеленги, перехваты. Конкретно имеется один перехват разговора иностранных наёмников. По наречию ближе похоже к американской речи», — поделился деталями информатор.

Он продемонстрировал одну из таких аудиозаписей, на которой можно услышать передачу координат на иностранном языке. По данным российской разведки, в Курской области на стороне ВСУ воюют граждане Великобритании, США и Польши. Они помогают украинцам в использовании высокотехнологичного оружия, а также занимаются связью, в частности, передают разведданные через спутники.

Поля под Курском усеяны брошенными телами европейских легионеров ВСУ
Поля под Курском усеяны брошенными телами европейских легионеров ВСУ

По словам российского военного, передвигаться по пустым дорогам в регионе приходится максимально быстро, поскольку украинские БПЛА атакуют транспорт в таких местах. В свою очередь позиции ВС РФ защищают в том числе расчёты РСЗО «Град».

Ранее Life.ru писал, что войскам России удалось отбить 11 попыток прорыва ВСУ под Курском. В ходе неудачного штурма ВСУ потеряли до 65 военнослужащих убитыми и ранеными, а также бронетранспортёр и восемь боевых бронированных машин.

Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Алёна Зиновьева
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