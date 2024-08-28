Обнародован перехваченный разговор американца из ВСУ о координатах под Курском

Российским военным удалось перехватить разговоры иностранных наёмников украинской армии в курском приграничье. На одной из аудиозаписей отчётливо слышна американская речь, на другой — польская. Об этом заявил один из бойцов ВС РФ военкору RT Саргону Хадая.

В Курской области перехватили разговоры наёмников ВСУ из США и Польши. Видео © RT на русском

«Есть у нас подразделение РЭР — из радиоэлектронной разведки ребята — которые периодически скидывают нам пеленги, перехваты. Конкретно имеется один перехват разговора иностранных наёмников. По наречию ближе похоже к американской речи», — поделился деталями информатор.

Он продемонстрировал одну из таких аудиозаписей, на которой можно услышать передачу координат на иностранном языке. По данным российской разведки, в Курской области на стороне ВСУ воюют граждане Великобритании, США и Польши. Они помогают украинцам в использовании высокотехнологичного оружия, а также занимаются связью, в частности, передают разведданные через спутники.

По словам российского военного, передвигаться по пустым дорогам в регионе приходится максимально быстро, поскольку украинские БПЛА атакуют транспорт в таких местах. В свою очередь позиции ВС РФ защищают в том числе расчёты РСЗО «Град».