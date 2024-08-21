В СВР раскрыли, какие страны помогали ВСУ готовить атаку на Курскую область

Операцию ВСУ в Курской области помогали готовить спецслужбы США, Великобритании и Польши, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"По имеющимся данным, операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. Задействованные в ней подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии", — заявили в ведомстве, отметив, что военные советники стран НАТО оказывают помощь в управлении частями ВСУ на территории России.