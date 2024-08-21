В СВР раскрыли, какие страны помогали ВСУ готовить атаку на Курскую область
СВР: Операцию ВСУ в Курской области готовили спецслужбы США, Британии и Польши
Операцию ВСУ в Курской области помогали готовить спецслужбы США, Великобритании и Польши, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"По имеющимся данным, операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. Задействованные в ней подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии", — заявили в ведомстве, отметив, что военные советники стран НАТО оказывают помощь в управлении частями ВСУ на территории России.
Натовские государства передают киевским боевикам сведения спутниковой разведки о местонахождении российских войск. К тому же, по данным СВР, из-за ухудшения положения ВСУ на некоторых участках линии боевого соприкосновения в зоне СВО западные кураторы в последние месяцы постоянно подталкивали Незалежную перенести боевые действия вглубь территории РФ.
Напомним, что украинские войска атаковали Курскую область 6 августа, бои в приграничье региона продолжаются до сих пор, за это время противник потерял свыше 4 130 человек личного состава и множество техники. Военный корреспондент Александр Коц считает, что завязшие в сражениях с российской армией ВСУ могут попробовать нанести удар по другому направлению — через посёлок Тёткино. А экс-президент Молдавии Игорь Додон высказал предположение, что войска Незалежной могут открыть второй фронт в Приднестровье.
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