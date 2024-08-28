ВС РФ отбили 8 атак ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 75 бойцов
Армия России за минувшие сутки отбила 8 атак штурмовых подразделений ВСУ в курском приграничье. Противник потерял до 75 человек личного состава, уведомили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены 8 атак штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Малая Локня», — говорится в публикации.
В ведомстве добавили, что благодаря активным действиям наших бойцов удалось сорвать планы противника по атаке населённых пунктов Спальное, Ольговка и Русская Конопелька. Потери украинских войск составили до 75 бойцов убитыми и ранеными, также были уничтожены танк и восемь бронеавтомобилей военного назначения. Пять военнослужащих ВСУ сложили оружие.
Напомним, что украинская армия начала операцию в Курской области утром 6 августа. Согласно данным на сегодняшний день от МО РФ, с того момента потери противника составили до 7000 военнослужащих, 74 танка, четыре РСЗО HIMARS и множество прочей военной техники. Ещё хуже для ВСУ обстоит ситуация на Покровском направлении, что признаёт даже украинский главком Александр Сырский, назвавший этот участок линии боевого соприкосновения самым сложным. За прошедшие три недели с попытки вторжения под Курск, ВС РФ освободила в Донецкой Народной Республике Межевое, Желанное, Нью-Йорк, Артёмово, Свиридоновку, Ивановку и Лисичное.
Telegram / Владимир Зеленский