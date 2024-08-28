ВС РФ отбили 8 атак ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 75 бойцов

Армия России за минувшие сутки отбила 8 атак штурмовых подразделений ВСУ в курском приграничье. Противник потерял до 75 человек личного состава, уведомили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены 8 атак штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Малая Локня», — говорится в публикации .

В ведомстве добавили, что благодаря активным действиям наших бойцов удалось сорвать планы противника по атаке населённых пунктов Спальное, Ольговка и Русская Конопелька. Потери украинских войск составили до 75 бойцов убитыми и ранеными, также были уничтожены танк и восемь бронеавтомобилей военного назначения. Пять военнослужащих ВСУ сложили оружие.