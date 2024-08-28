«Сырский поплатился»: В США рассказали, чем обернулась для Украины операция под Курском

Главком ВСУ Александр Сырский заплатил высокую цену за вторжение в Курскую область, поскольку теперь украинская армия стремительно сдаёт территории в Донбассе. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works отставной американский разведчик Скотт Риттер.

«Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехом. Он заплатил за это огромную цену», — сказал военный эксперт.