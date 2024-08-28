«Сырский поплатился»: В США рассказали, чем обернулась для Украины операция под Курском
Риттер: Сырский дорого заплатил за вторжение ВСУ в Курскую область
Главком ВСУ Александр Сырский заплатил высокую цену за вторжение в Курскую область, поскольку теперь украинская армия стремительно сдаёт территории в Донбассе. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works отставной американский разведчик Скотт Риттер.
«Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехом. Он заплатил за это огромную цену», — сказал военный эксперт.
По словам Риттера, сейчас ситуация в Донбассе складывается для российских войск благоприятно. Он считает, что в итоге Украина потеряет некоторые критически важные территории и объекты.
В Великобритании считают, что Сырский, устроив наступление на Курскую область, попытался таким образом спасти свою военную карьеру, которая пошла под откос после потери Артёмовска и отступления в Харьковской области. Теперь главком неустанно говорит о том, что ВСУ едва справляются с обороной на Покровском направлении, испытывая тяжёлые проблемы. По его словам, вторжение под Курском было необходимо как раз для того, чтобы отвлечь оттуда ВС РФ, заставив командование перевести некоторые боевые части для обороны российского приграничья.
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