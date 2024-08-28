Шторм-новости СВО: Новые атаки в Курской области, освобождение Орловки в ДНР, план Зеленского, ситуация на 28 августа ВС РФ освободили сразу несколько сёл в ДНР и сдержали атаки в Курской и Белгородской областях, а Зеленский внезапно вспомнил о мире — подробнее на Life.ru. 27 августа, 21:11 Российский военнослужащий расчёта 122-мм гаубицы Д-30 во время стрельбы по украинским позициям. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Курская область, 28 августа

ВСУ продолжают удерживать часть территорий Курской области. При этом противник не оставляет попыток проводить атаки и расширять зону влияния. «Северный ветер» пишет: «Основные усилия враг сосредотачивает на Курском направлении. За сутки воины "Севера" отразили атаки на сёла Коренево, Кульбаки и Кремяное общей численностью до 120 боевиков».

Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ нанёс удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / mod_russia

Всего же в Курской области уже пять бригад ВСУ потерпели поражение, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Он заявил, что это 61-я бригада, 80-я и 82-я. 92-я и 95-я бригады сейчас также терпят крах.

Страшную находку обнаружили российские бойцы у одного из убитых вэсэушников — клеймо в виде герба Украины.

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— Подобные штуки на Украине изготавливают для пыток и издевательств над нашими пленными. В рюкзаке убитого боевика также нашли его документы. Он служил в силах специальных операций ВСУ, — отмечает Евгений Лисицын.

В любом случае это военное преступление и его исполнитель уже мёртв, а вот кто придумал такую пытку — ещё понесёт наказание. Противник за сутки потерял до 400 человек и 30 единиц техники. В Сумской области было уничтожено две установки РСЗО HIMARS.

Уничтожена очередная установка HIMARS в районе посёлка Степановка Сумской области. Видео © Telegram / svodki_svo_kto

Появились доказательства, что американцы вместе с украинцами вошли в Курскую область. Один из наёмников в этом признался сам в беседе с американскими медиа. Как он утверждает, служить ему пришлось снайпером.

— Нас просили пойти в Курскую область, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, мы не проводили ту операцию, — сказал американец. Ему повезло вернуться живым, а вот 6600 боевиков ВСУ и наймитов остались в курских полях навсегда.

Белгородская область, 28 августа

Военнослужащие во время работы расчёта гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Украина продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Белгородской области и пытаться забросить боевиков через границу. Утром 27 августа начали поступать сведения, что группа ВСУ готовится к атаке у МАПП Нехотеевка под Белгородом. Замыслы противника нарушила артиллерия. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что ситуация на границе сложная, но полностью контролируется российскими подразделениями.

Донецкая Народная Республика, 28 августа

Работа штурмовых групп ВС РФ в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Достижение целей СВО — освобождение Донецкой Народной Республики — продолжается, причём весьма успешно. Армия России взяла под контроль Орловку. Сообщается, что сделали это бойцы группы «Центр».

По данным канала «Диванный штаб», 228-й полк водрузил российский флаг над донецким селом Мемрик и вплотную приблизился к посёлку Селидово. Вместе с этим освобождены Новгородовка и Мариновка. Таким образом, само Селидово через несколько дней может оказаться в полуокружении.

Карта боевых действий на Торецком направлении в Донецкой области в зоне СВО. Фото © Telegram / evgeniy_lisitsyn

В Торецке продолжаются боевые действия. Здесь штурмовые группы заняли городскую больницу, а противник пытается удержаться у исправительной колонии, пишет военкор Евгений Лисицын.

План Зеленского для США

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что у Украины якобы есть «план победы» над Россией. Слова украинского лидера приводят местные СМИ. Якобы он предоставил такой план для США и отправил его американскому руководству. «Курская авантюра» туда входит. Далее он хочет видеть Киев в системе построения мировой безопасности и, как обычно, клянчит помощь.

Не забыл бывший комик и про принуждение России к миру. Странно это слышать, ведь он сам заявил, что Украина уже потеряла 27% территорий и пытается не утратить больше. Так что кто будет диктовать условия мира, вполне понятно. И это явно не киевский режим.

Авторы Даниил Черных