Гладков: Враг пытается прорваться через границу Белгородской области
Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытаются проникнуть на территорию Белгородской области. Ситуация сложная, но контролируемая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остаётся сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы», – написал он и призвал земляков сохранять спокойствие. Он подчеркнул, что доверять следует только официальным источникам информации.
Равнее сегодня стало известно, что украинская ДРГ из 60 солдат подошла к российской границе в Белгородской области и вступила в бой с нашими военными. По сведениям SHOT, группировка засела у Нехотеевки. ВС РФ смогли отразить атаку, противник скрылся в лесополосе и продолжил вести огонь. А позже появились сведения, что разбитые подразделения ВСУ отступили.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine