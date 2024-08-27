Гладков: Враг пытается прорваться через границу Белгородской области

«Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остаётся сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы‎», – написал он и призвал земляков сохранять спокойствие. Он подчеркнул, что доверять следует только официальным источникам информации.