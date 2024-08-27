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27 августа, 08:36
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Гладков: Враг пытается прорваться через границу Белгородской области

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытаются проникнуть на территорию Белгородской области. Ситуация сложная, но контролируемая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остаётся сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы‎», – написал он и призвал земляков сохранять спокойствие. Он подчеркнул, что доверять следует только официальным источникам информации.

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Равнее сегодня стало известно, что украинская ДРГ из 60 солдат подошла к российской границе в Белгородской области и вступила в бой с нашими военными. По сведениям SHOT, группировка засела у Нехотеевки. ВС РФ смогли отразить атаку, противник скрылся в лесополосе и продолжил вести огонь. А позже появились сведения, что разбитые подразделения ВСУ отступили.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Андрей Бражников
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