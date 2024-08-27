Остатки ВСУ отошли от белгородских границ после смертоносной ответки от Армии России Российские войска отбили атаку ВСУ на белгородскую Нехотеевку 27 августа, 08:25 Бойцы ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Украинская атака на Нехотеевку в Белгородской области успешно отбита, у ВСУ потери составили до 20 солдат. Об этом сообщает SHOT, комментируя поступившую информацию о новой попытке украинской стороны прорваться вглубь РФ.

Никаких боестолкновений, как предполагалось ранее, у МАПП «Шебекино» не было, там стоит группировка, заходившая в Волчанск, линия фронта сейчас отодвинута на юг, уточнили источники издания.

Напомним, сегодня украинская ДРГ из 60 солдат подошла к российской границе в Белгородской области и вступила в бой с нашими военными. По сведениям SHOT, группировка засела у Нехотеевки. ВС РФ смогли отразить атаку, противник скрылся в лесополосе и продолжил вести огонь.

Авторы Татьяна Миссуми