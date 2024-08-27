Наши парни возвели неприступную крепость в ИК и остановили прорыв сотен солдат ВСУ под Суджей МО РФ сообщило о защитниках Малой Локни под Курском, предотвративших прорыв ВСУ 27 августа, 07:44 Боец ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Военнослужащие мотострелкового батальона не допустили прорыва украинских солдат в село Малая Локня Курской области. Российские бойцы заняли оборону в здании исправительной колонии № 11, откуда были эвакуированы персонал и заключённые, после чего мужественно отражали атаку превосходящих по численности сил противника. Минобороны публикует кадры беседы с героями тех боёв.

Военнослужащие ВС РФ рассказали о героической обороне Малой Локни. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Несмотря на атаки превосходящих сил противника на БМП западного производства Marder и Stryker, использование ударных БПЛА для нанесения огневого поражения обороняющимся силам, личный состав подразделения группировки войск «Север» во взаимодействии с военнослужащими пограничной службы грамотно организовал оборону и успешно уничтожил врага на подступах к спецобъекту», — уточнили в ведомстве.

Зная о приближении солдат ВСУ, наши военнослужащие возвели защитные сооружения по периметру и превратили колонию в настоящую крепость. Противник бросил на посёлок колонну боевой техники и сотни солдат, среди которых было много наёмников. По словам бойцов, в радиоэфире слышались французская и польская речь, а среди атаковавших мелькали африканцы.

Наши солдаты удерживали оборону несколько дней. В первые сутки им пришлось выводить из посёлка гражданских, среди которых были и девочки-подростки. Семьи пытались укрыться в колонии, но понимая опасность и риски, солдаты вывели их в безопасное место. При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортёров и около сотни боевиков.

Поддержку нашим героям осуществляли экипажи армейской авиации и артиллерия, которые наносили удары по резервам ВСУ, не позволяя им продвинуться в направлении Малой Локни. Солдаты практически находились в окружении, но продолжали вызывать вражеский огонь на себя, не давая украинским отрядам продвинуться. И только через несколько дней обороняющие посёлок смогли покинуть разрушенное ударами ВСУ здание колонии.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытки покушений на должностных лиц новых российских регионов с использованием химических веществ.

Авторы Татьяна Миссуми