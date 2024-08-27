Жуткое содержимое тайника вскрыло подготовку ВСУ к химатакам с тактическими смесями

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытки покушений на должностных лиц новых российских регионов с использованием химических веществ. Об этом предупредил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.

На это указывают новые находки российских военных на позициях ВСУ. По его словам, в одном из тайников украинских солдат в августе обнаружены подготовленные к применению вещества на основе нитрата таллия, а также тактические смеси.

«Соединения таллия являются сильными токсикантами, поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Известны многочисленные случаи их применения в диверсионных и криминальных целях. Также были обнаружены тактические смеси веществ раздражающего действия, входящих в третий список КЗХО. С учётом многочисленных провокаций с токсичными химикатами и попыток покушений на должностных лиц новых российских регионов не исключаем подобных инцидентов с использованием данных образцов», — объяснил офицер.

По сведениям Минобороны РФ, украинские боевики готовятся к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. Это доказывает трофейная документация, найденная на брошенных позициях ВСУ. Речь идёт о методическом пособии по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами.