Украинская ДРГ из 60 солдат прорвалась в белгородский лес и развязала бой с военными РФ

Украинская ДРГ из 60 солдат подошла к российской границе в Белгородской области и вступила в бой с нашими военными. По сведениям SHOT группировка засела у Нехотеевки.

Диверсанты ВСУ на 8 бронемашинах подошли к границе и были отброшены артиллерией и авиацией РФ. В итоге они укрылись в лесополосе продолжают вести огонь. Удары наносятся по КПП. По словам инсайдера, бой начался в районе 8 утра.