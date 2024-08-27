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Регион
27 августа, 07:30
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Украинская ДРГ из 60 солдат прорвалась в белгородский лес и развязала бой с военными РФ

Военные РФ отражают атаку украинской ДРГ из 60 солдат в белгородской Нехотеевки

Украинская ДРГ из 60 солдат подошла к российской границе в Белгородской области и вступила в бой с нашими военными. По сведениям SHOT группировка засела у Нехотеевки.

Диверсанты ВСУ на 8 бронемашинах подошли к границе и были отброшены артиллерией и авиацией РФ. В итоге они укрылись в лесополосе продолжают вести огонь. Удары наносятся по КПП. По словам инсайдера, бой начался в районе 8 утра.

А ранее украинская ДРГ попыталась с боем прорваться в Климовский район Брянской области, но была встречена подразделениями Погрануправления ФСБ и ВС РФ, которые накрыли лазутчиков плотным огнём и заставили отступить. Группа ВСУ насчитывала 200 человек, их заметили около 19:00. Противник понёс серьёзные потери.

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В Белгородской области ограничили въезд в ещё одно село
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / eleonimages

Андрей Бражников
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