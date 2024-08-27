В Белгородской области ограничили въезд в ещё одно село

В Белгородской области с 27 августа ограничили въезд в ещё одно село из-за сложной оперативной обстановки, это населённый пункт Вязовое Краснояружского района. О решении объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Вязовое Краснояружского района с сегодняшнего дня вводим тот же режим, который действует в селе Колотиловка — ограничиваем въезд. Формируем списки на единоразовую выплату в 15 тысяч рублей. По Колотиловки эта выплата начнёт выплачиваться уже с этой недели», — рассказал глава региона в Telegram.

Гладков также заявил, что обстановка в области остаётся сложной. В среду пройдёт заседание оперштаба. На нём примут решение по отселению населённых пунктов Дроновка, Пороз Грайворонского округа и села Старый Хутор Валуйского городского округа.