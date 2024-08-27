В Белгородской области ограничили въезд в ещё одно село
Въезд в село Вязовое Белгородской области ограничен из-за сложной обстановки
В Белгородской области с 27 августа ограничили въезд в ещё одно село из-за сложной оперативной обстановки, это населённый пункт Вязовое Краснояружского района. О решении объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Вязовое Краснояружского района с сегодняшнего дня вводим тот же режим, который действует в селе Колотиловка — ограничиваем въезд. Формируем списки на единоразовую выплату в 15 тысяч рублей. По Колотиловки эта выплата начнёт выплачиваться уже с этой недели», — рассказал глава региона в Telegram.
Гладков также заявил, что обстановка в области остаётся сложной. В среду пройдёт заседание оперштаба. На нём примут решение по отселению населённых пунктов Дроновка, Пороз Грайворонского округа и села Старый Хутор Валуйского городского округа.
Ранее Гладков предупредил жителей Белгорода о том, что зимой возможны проблемы с отоплением. Именно поэтому губернатор заявил о формировании резервов генераторов в докладе президенту России Владимиру Путину.
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