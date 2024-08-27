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Регион
26 августа, 22:04

Гладков сообщил о ещё пяти пострадавших в результате атак ВСУ на Белгородчину

В Белгородской области продолжает расти число гражданских, получивших ранения в результате ночных ударов ВСУ по региону. Так, медицинская помощь понадобилась ещё пятерым мирным жителям, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Взрывы в ночь на 27 августа раздались в селе Репяховка. От прилёта беспилотника двое гражданских — мужчина и женщина — получили сотрясение головного мозга. Они самостоятельно обратились за помощью в больницу и были отпущены домой по завершении процедур. Гораздо хуже пришлось жителям Косилово: один из домов населённого пункта протаранил дрон-камикадзе.

«В результате детонации получили ранения три женщины. С различными осколочными ранениями они доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В доме выбиты окна и повреждены стены», — написал губернатор в Telegram.

В ПВР находятся более 11,5 тыс. жителей, эвакуированных из курского приграничья
В ПВР находятся более 11,5 тыс. жителей, эвакуированных из курского приграничья

Несколькими часами ранее ВСУ также нанесли удар по Шебекино, ранив двух местных жителей. Неспокойно было и в небе над Курском, где системы ПВО сбили четыре крылатые ракеты «Точка-У».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Viktollio

Илья Пушкарев
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