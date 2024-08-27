Гладков сообщил о ещё пяти пострадавших в результате атак ВСУ на Белгородчину

В Белгородской области продолжает расти число гражданских, получивших ранения в результате ночных ударов ВСУ по региону. Так, медицинская помощь понадобилась ещё пятерым мирным жителям, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Взрывы в ночь на 27 августа раздались в селе Репяховка. От прилёта беспилотника двое гражданских — мужчина и женщина — получили сотрясение головного мозга. Они самостоятельно обратились за помощью в больницу и были отпущены домой по завершении процедур. Гораздо хуже пришлось жителям Косилово: один из домов населённого пункта протаранил дрон-камикадзе.