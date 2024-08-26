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26 августа, 20:03

Два человека получили осколочные ранения в результате удара ВСУ по Шебекино

Один из повреждённых в результате удара домов. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Один из повреждённых в результате удара домов. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Вооружённые силы Украины вновь открыли огонь по городу Шебекино вечером 26 августа. Удар пришёлся по частным домовладениям, написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате обстрела пострадали два мирных жителя — мужчина и женщина. С осколочными ранениями и травмами минно-взрывного характера они госпитализированы в горбольницу областного центра.

«По предварительной информации, в трёх частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Ещё в одном доме пробиты крыша и потолок. Также осколками посечены два легковых автомобиля», — отметил Гладков.

"В наш дом врезалось!" Жилец случайно заснял момент удара дрона ВСУ по высотке в Саратове
"В наш дом врезалось!" Жилец случайно заснял момент удара дрона ВСУ по высотке в Саратове

А в Саратовской области тем временем продолжается оценка ущерба, нанесённого городу и его жителям в результате массированной атаки беспилотников ВСУ утром 26 августа. Дроны повредили 23 автомобиля и ранили четверых человек, отчитались местные власти.

Илья Пушкарев
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