Два человека получили осколочные ранения в результате удара ВСУ по Шебекино

Вооружённые силы Украины вновь открыли огонь по городу Шебекино вечером 26 августа. Удар пришёлся по частным домовладениям, написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате обстрела пострадали два мирных жителя — мужчина и женщина. С осколочными ранениями и травмами минно-взрывного характера они госпитализированы в горбольницу областного центра.