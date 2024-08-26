В Саратовской области атака БПЛА ВСУ повредила 23 автомобиля

После атаки дронов ВСУ на многоэтажный дом на улице Пушкина в Энгельсе повреждения получили 23 машины, владельцам авто выплатят компенсацию. Об этом сообщил и.о. главы Энгельсского района Михаил Исаев.

«На сегодняшний день 23 собственника автомобилей подошли и сообщили о повреждении транспортных средств... Все процедуры будут сделаны для того, чтобы люди получили возмещение понесенного ущерба», — сказал Исаев.