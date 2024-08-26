В Саратовской области атака БПЛА ВСУ повредила 23 автомобиля
Последствия атаки ВСУ в Энгельсе. Обложка © Telegram / Новости Энгельсского района
После атаки дронов ВСУ на многоэтажный дом на улице Пушкина в Энгельсе повреждения получили 23 машины, владельцам авто выплатят компенсацию. Об этом сообщил и.о. главы Энгельсского района Михаил Исаев.
Новости оперативного штаба в Энгельсе. Видео © Telegram / Новости Энгельсского района
«На сегодняшний день 23 собственника автомобилей подошли и сообщили о повреждении транспортных средств... Все процедуры будут сделаны для того, чтобы люди получили возмещение понесенного ущерба», — сказал Исаев.
Напомним, что утром 26 августа Украина атаковала Саратовскую область. Обломки беспилотников попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Сейчас там работают экстренные службы. На данным момент известно четырёх пострадавших. ВС РФ провели в ответ одну из самых крупных атак по целям на территории Украины. Взрывы были зафиксированы во многих городах.