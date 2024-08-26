Бусаргин поручил оказать помощь пострадавшим от атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин дал несколько поручений на совещании 26 августа после атаки украинских БПЛА в Саратове и Энгельсе. Об этом сообщили в Правительстве Саратовской области.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выступил на постоянно действующем совещании. Видео © Правительство Саратовской области

«Министерству финансов: предусмотреть выделение денежных средств на предоставление компенсаций причиненного ущерба. Параллельно предусмотреть возмещение компенсаций по пострадавшим автомобилям», — заявил Бусаргин.

Он добавил, что никто не должен оставлять людей. На месте сейчас продолжают работать экстренные службы и профильные структуры. Они задействованы в оперативном устранении последствий. Также на местах находятся главы районов.