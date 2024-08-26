Бусаргин поручил оказать помощь пострадавшим от атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Обложка © Правительство Саратовской области
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин дал несколько поручений на совещании 26 августа после атаки украинских БПЛА в Саратове и Энгельсе. Об этом сообщили в Правительстве Саратовской области.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выступил на постоянно действующем совещании. Видео © Правительство Саратовской области
«Министерству финансов: предусмотреть выделение денежных средств на предоставление компенсаций причиненного ущерба. Параллельно предусмотреть возмещение компенсаций по пострадавшим автомобилям», — заявил Бусаргин.
Он добавил, что никто не должен оставлять людей. На месте сейчас продолжают работать экстренные службы и профильные структуры. Они задействованы в оперативном устранении последствий. Также на местах находятся главы районов.
Губернатор Саратовской области попросил держать вопрос на постоянном контроле и вечером доложить о проделанной работе. Он заявил, что жильцов повреждённых домов необходимо информировать и в кратчайшие сроки довести до них всю информацию по возможностям размещения и получения помощи. Для этого уже успели развернуть оперативные штабы.
Напомним, что под утро 26 августа Украина нанесла удары по Саратовской области. Обломки БПЛА попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы региона. Число раненых при атаке со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Одна из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии. ВС РФ провели в ответ одну из самых крупных атак по целям на территории Украины. Взрывы были зафиксированы во многих городах. Подполье считает, что целями удара возмездия стали места дислокации иностранных наёмников и ангары с недавно подаренными Киеву F-16.