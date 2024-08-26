Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 августа, 08:52

Бусаргин поручил оказать помощь пострадавшим от атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Обложка © Правительство Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Обложка © Правительство Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин дал несколько поручений на совещании 26 августа после атаки украинских БПЛА в Саратове и Энгельсе. Об этом сообщили в Правительстве Саратовской области.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выступил на постоянно действующем совещании. Видео © Правительство Саратовской области

«Министерству финансов: предусмотреть выделение денежных средств на предоставление компенсаций причиненного ущерба. Параллельно предусмотреть возмещение компенсаций по пострадавшим автомобилям», — заявил Бусаргин.

Он добавил, что никто не должен оставлять людей. На месте сейчас продолжают работать экстренные службы и профильные структуры. Они задействованы в оперативном устранении последствий. Также на местах находятся главы районов.

"В наш дом врезалось!" Жилец случайно заснял момент удара дрона ВСУ по высотке в Саратове
"В наш дом врезалось!" Жилец случайно заснял момент удара дрона ВСУ по высотке в Саратове

Губернатор Саратовской области попросил держать вопрос на постоянном контроле и вечером доложить о проделанной работе. Он заявил, что жильцов повреждённых домов необходимо информировать и в кратчайшие сроки довести до них всю информацию по возможностям размещения и получения помощи. Для этого уже успели развернуть оперативные штабы.

Напомним, что под утро 26 августа Украина нанесла удары по Саратовской области. Обломки БПЛА попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы региона. Число раненых при атаке со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Одна из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии. ВС РФ провели в ответ одну из самых крупных атак по целям на территории Украины. Взрывы были зафиксированы во многих городах. Подполье считает, что целями удара возмездия стали места дислокации иностранных наёмников и ангары с недавно подаренными Киеву F-16.

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров