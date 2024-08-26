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26 августа, 07:47

"В наш дом врезалось!" Жилец случайно заснял момент удара дрона ВСУ по высотке в Саратове

SHOT публикует видео с моментом удара БПЛА по высотке в Саратове, снятое из окна

В распоряжении SHOT оказалось видео с моментом дара украинского БПЛА по 38-этажной высотке в Саратове, снятое из окна одной из её квартир. Сильнее всего повреждены помещения на 28, 27 и 26-м этажах.

Момент удара БПЛА по высотке в Саратове, снятое из окна. Видео © SHOT

На кадрах видно, как дрон летит прямо дом, после чего раздаётся взрыв. Автор ролика кричит, что беспилотник врезался в их высотку.

Под утро 26 августа ВСУ атаковали Саратовскую область. Обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы региона. Число раненых при атаке со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Одна из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии. Атака ВСУ отражена и в Орловской области. По словам губернатора Андрея Клычкова, в регион прилетели три беспилотника. В ответ Российская армия провела массированную атаку по целям на территории Украины.

Стало известно о девушке из квартиры-эпицентра взрыва в Саратове, которая сейчас на грани смерти
Стало известно о девушке из квартиры-эпицентра взрыва в Саратове, которая сейчас на грани смерти
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SHOT

Андрей Бражников
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