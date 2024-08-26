"В наш дом врезалось!" Жилец случайно заснял момент удара дрона ВСУ по высотке в Саратове
SHOT публикует видео с моментом удара БПЛА по высотке в Саратове, снятое из окна
В распоряжении SHOT оказалось видео с моментом дара украинского БПЛА по 38-этажной высотке в Саратове, снятое из окна одной из её квартир. Сильнее всего повреждены помещения на 28, 27 и 26-м этажах.
Момент удара БПЛА по высотке в Саратове, снятое из окна. Видео © SHOT
На кадрах видно, как дрон летит прямо дом, после чего раздаётся взрыв. Автор ролика кричит, что беспилотник врезался в их высотку.
Под утро 26 августа ВСУ атаковали Саратовскую область. Обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы региона. Число раненых при атаке со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Одна из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии. Атака ВСУ отражена и в Орловской области. По словам губернатора Андрея Клычкова, в регион прилетели три беспилотника. В ответ Российская армия провела массированную атаку по целям на территории Украины.