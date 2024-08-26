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26 августа, 07:30

Стало известно о девушке из квартиры-эпицентра взрыва в Саратове, которая сейчас на грани смерти

SHOT узнал о состоянии пострадавшей при атаке на высотку "Волга Скай" в Саратове

Пострадавшая при атаке на высотку "Волга Скай" в Саратове 40-летняя Гульнара получила множественные осколочные ранения. Её продолжают оперировать, пишет SHOT. Состояние оценивается как тяжёлое

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Женщина работает в компании, которая занимается монтажом отопительных систем и кондиционеров. Она живёт в квартире на 28-м этаже, на которую пришёлся основной удар украинского БПЛА.

Беременная девушка спаслась от атаки дрона ВСУ в Саратове благодаря ночным схваткам
Беременная девушка спаслась от атаки дрона ВСУ в Саратове благодаря ночным схваткам

Под утро 26 августа ВСУ атаковали Саратовскую область. Обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы региона. Число раненых при атаке со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Одна из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии. Атака ВСУ отражена и в Орловской области. По словам губернатора Андрея Клычкова, в регион прилетели три беспилотника. В ответ Российская армия провела массированную атаку по целям на территории Украины.

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
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