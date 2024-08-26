Беременная девушка спаслась от атаки дрона ВСУ в Саратове благодаря ночным схваткам

Жительница одной из квартир ЖК "Волга Скай" в Саратове не пострадала во время атаки ВСУ, потому что уехала рожать. Об этом рассказали SHOT соседи девушки.

Беременная жила в одной из студий, и ночью у неё начались схватки. Она уехала в роддом, а около шести утра в её дом врезался украинский беспилотник. С ребёнком молодой мамочке придётся вернуться в полуразрушенную квартиру.