Беременная девушка спаслась от атаки дрона ВСУ в Саратове благодаря ночным схваткам
Жительница ЖК "Волга Скай" в Саратове не пострадала, потому что уехала рожать
Жительница одной из квартир ЖК "Волга Скай" в Саратове не пострадала во время атаки ВСУ, потому что уехала рожать. Об этом рассказали SHOT соседи девушки.
Разрушенная взрывом квартира в высотке "Волга Скай" в Саратове. Видео © SHOT
Беременная жила в одной из студий, и ночью у неё начались схватки. Она уехала в роддом, а около шести утра в её дом врезался украинский беспилотник. С ребёнком молодой мамочке придётся вернуться в полуразрушенную квартиру.
Под утро 26 августа ВСУ атаковали Саратовскую область. Обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы региона. Число раненых при атаке со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Одна из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии. Атака ВСУ отражена и в Орловской области. По словам губернатора Андрея Клычкова, в регион прилетели три беспилотника.