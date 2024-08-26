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26 августа, 07:16

Беременная девушка спаслась от атаки дрона ВСУ в Саратове благодаря ночным схваткам

Жительница ЖК "Волга Скай" в Саратове не пострадала, потому что уехала рожать

Жительница одной из квартир ЖК "Волга Скай" в Саратове не пострадала во время атаки ВСУ, потому что уехала рожать. Об этом рассказали SHOT соседи девушки.

Разрушенная взрывом квартира в высотке "Волга Скай" в Саратове. Видео © SHOT

Беременная жила в одной из студий, и ночью у неё начались схватки. Она уехала в роддом, а около шести утра в её дом врезался украинский беспилотник. С ребёнком молодой мамочке придётся вернуться в полуразрушенную квартиру.

Появилось первое видео изнутри многоэтажки в Саратове после разрушительного взрыва
Появилось первое видео изнутри многоэтажки в Саратове после разрушительного взрыва

Под утро 26 августа ВСУ атаковали Саратовскую область. Обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы региона. Число раненых при атаке со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Одна из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии. Атака ВСУ отражена и в Орловской области. По словам губернатора Андрея Клычкова, в регион прилетели три беспилотника.

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
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