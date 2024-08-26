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26 августа, 06:47

Появилось первое видео изнутри многоэтажки в Саратове после разрушительного взрыва

SHOT публикует первое видео из высотки "Волга Скай" в Саратове после атаки дрона

В распоряжении SHOT оказались первые кадры из высотки "Волга Скай" в Саратове, в которую врезался дрон ВСУ. Квартира на 28-м этаже полностью уничтожена — именно на неё пришёлся основной удар.

Разрушенная взрывом квартира в высотке "Волга Скай" в Саратове. Видео © SHOT

По информации Телеграм-канала, именно в этой квартире находилась женщина, которая пострадала больше всего — 40-летняя Гульнар К. Сейчас она находится на операции, состояние тяжёлое. На кадрах изнутри квартиры видно, что панорамные окна в комнате выбиты, обломками засыпало кровать в спальне.

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Под утро 26 августа ВСУ атаковали Саратовскую область. Обломки уничтоженных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы региона. Число раненых при атаке со стороны ВСУ увеличилось до четырёх. Одна из госпитализированных находится в тяжёлом состоянии. Атака ВСУ отражена и в Орловской области. По словам губернатора Андрея Клычкова, в регион прилетели три беспилотника.

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
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