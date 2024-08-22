Гладков предупредил о возможных проблемах с отоплением в Белгороде зимой

Белгород может остаться без отопления этой зимой, необходимо сформировать резервы генераторов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

"Наши энергоснабжающие предприятия готовятся к сложной зиме. В связи с этим у нас есть достаточно большие риски по потере отопления в крупных населённых пунктах, например в Белгороде… Как вариант для наших регионов, для Курской, Брянской и Белгородской области, может быть, и на территории Воронежа, сформировать мобильные котельные, дополнительные резервные генераторы", — отметил Гладков.