Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 18:26

Гладков предупредил о возможных проблемах с отоплением в Белгороде зимой

Гладков: Есть риски потери отопления в Белгороде зимой, нужно формировать резерв

Белгород может остаться без отопления этой зимой, необходимо сформировать резервы генераторов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

"Наши энергоснабжающие предприятия готовятся к сложной зиме. В связи с этим у нас есть достаточно большие риски по потере отопления в крупных населённых пунктах, например в Белгороде… Как вариант для наших регионов, для Курской, Брянской и Белгородской области, может быть, и на территории Воронежа, сформировать мобильные котельные, дополнительные резервные генераторы", — отметил Гладков.

Системы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородской областью
Системы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородской областью

Ранее Гладков заявил, что ситуация в Белгородской области остаётся сложной. По его словам, за последнюю неделю ранеными оказались 19 человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / F8 studio

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров