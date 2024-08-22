Гладков назвал сложной обстановку в Белгородской области из-за атак ВСУ

Ситуация в Белгородской области остаётся сложной, за последнюю неделю ранеными оказались 19 человек. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам ситуации в приграничных регионах.