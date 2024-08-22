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Регион
22 августа, 12:29

Гладков назвал сложной обстановку в Белгородской области из-за атак ВСУ

Гладков: В Белгородской области 19 человек ранены из-за атак ВСУ за неделю

Ситуация в Белгородской области остаётся сложной, за последнюю неделю ранеными оказались 19 человек. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам ситуации в приграничных регионах.

«В первую очередь ситуация продолжает оставаться сложной в связи с обстрелами ствольной артиллерией, РСЗО и атак беспилотных летательных аппаратов. За последнюю неделю было ранено 19 мирных жителей», — пояснил Гладков.

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Гладков оценил в 3 миллиарда ущерб сельскому хозяйству Белгородчины от атак ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что накануне вечером украинские беспилотники атаковали два населённых пункта в Волоконовском районе Белгородской области. Пострадавших не было, но дроны повредили газопровод и два автомобиля. Также в городе Шебекино женщина получила минно-взрывную травму в результате обстрела ВСУ. А сегодня, 22 августа, житель посёлка Октябрьский лишился кисти при попытке разобрать снаряд.

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Telegram / Настоящий Гладков

Дарья Нарыкова
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