Гладков оценил в 3 миллиарда ущерб сельскому хозяйству Белгородчины от атак ВСУ
Власти Белгородской области оценили ущерб сельскохозяйственным предприятиям региона, нанесённый ударами ВСУ по приграничью, приблизительно в 3 миллиарда рублей. Об этом президенту РФ Владимиру Путину во время видеоконференции доложил глава Белгородчины Вячеслав Гладков.
«Сейчас предварительный ущерб по сельхозпредприятиям у нас будет порядка 3 млрд [рублей], но мы сведём всё это, скорее всего, в конце октября и направим заявку на рассмотрение в правительство», — заявил губернатор.
Накануне вечером Гладков информировал о том, что украинские ударные БПЛА атаковали два населённых пункта в Волоконовском районе Белгородской области. Люди не пострадали, однако разрушений на земле избежать не удалось — дроны повредили газопровод и два автомобиля, а также спровоцировали пожар, в котором сгорели несколько надворных построек и частный дом. Кроме того, в Шебекино женщина получила минно-взрывную травму в результате обстрела ВСУ. А сегодня стало известно, что житель посёлка Октябрьский лишился кисти при попытке разобрать снаряд.