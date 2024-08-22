Гладков оценил в 3 миллиарда ущерб сельскому хозяйству Белгородчины от атак ВСУ

Власти Белгородской области оценили ущерб сельскохозяйственным предприятиям региона, нанесённый ударами ВСУ по приграничью, приблизительно в 3 миллиарда рублей. Об этом президенту РФ Владимиру Путину во время видеоконференции доложил глава Белгородчины Вячеслав Гладков.

«Сейчас предварительный ущерб по сельхозпредприятиям у нас будет порядка 3 млрд [рублей], но мы сведём всё это, скорее всего, в конце октября и направим заявку на рассмотрение в правительство», — заявил губернатор.