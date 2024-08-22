Житель Белгородской области лишился кисти при попытке разобрать снаряд

В посёлке Октябрьский Белгородского района местному жителю оторвало кисть руки при попытке разобрать снаряд. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в личном телеграм-канале.

«64-летний местный житель лишился кисти руки в результате минно-взрывной травмы. Мужчина обнаружил в лесу боеприпас и попытался его разобрать, чтобы сдать на металлолом. Снаряд взорвался. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал он.

Гладков призвал жителей не подходить к боеприпасам и тем более ни в коем случае не брать их в руки и пытаться разобрать — это может обернуться увечьями и даже стоить жизни. В случае обнаружения подобных предметов необходимо максимально удалиться от них и связаться с единой диспетчерской службой по номеру 112.