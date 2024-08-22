В Петербурге 29-летней девушке отрезало кисть во время работы на станке
Пострадавшая девушка. Обложка © Telegram / Mash на Мойке
В Санкт-Петербурге 29-летней девушке полностью отрезало кисть во время работы за станком. Пострадавшая занималась изготовлением ритуальных атрибутов на одном из крупнейших производств города, сообщает Mash на Мойке.
Девушка работала оператором линии сборки в ООО "Леда-пром" в Красногвардейском районе. Во время производства что-то пошло не по плану и ей отрезало правую кисть. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии с травматическим шоком 2–3 степени.
Ранее Life.ru рассказывал, что барбер случайно отрезал клиенту кусок уха в Тюменской области. Пострадавшему пришлось обращаться за помощью в больницу. Ущерб от потери куска уха Данил оценил в 100 тысяч рублей. Через суд ему удалось взыскать с салона 90 тысяч.