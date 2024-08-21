Барбер случайно отрезал клиенту кусок уха в Тюменской области
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Барбер случайно отрезал клиенту кусок уха в Тюменской области. Мастер чуть-чуть промахнулся ножницами, пишет SHOT.
24-летний Данил пошёл на стрижку в барбершоп «Викинг» в Тобольске в мае этого года. Записался к 21-летнему мастеру Ниджату, который недавно вернулся с допобучения. Но специалист слегка увлёкся и вместе с волосами отрезал клиенту часть правого уха. Пострадавшему пришлось обращаться за помощью в больницу.
Ущерб от потери куска уха Данил оценил в 100 тысяч рублей. Через суд ему удалось взыскать с салона 90 тысяч (60 тыс. — за нарушение прав потребителя и 30 тыс. — штраф за нарушение прав потребителя).