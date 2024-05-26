Пришивали 8 часов: В Петербурге спасли мальчика, отрубившего себе руку топором

В Ленинградской области 13-летний школьник лишился кисти, когда рубил дрова на пляже возле посёлка Агаларово. Подросток был экстренно госпитализирован, врачи в Педиатрическом университете Петербурга буквально по частям собирали его кисть и пришили два отрубленных пальца. Операция длилась восемь часов. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

А ранее Life.ru рассказывал про сложнейшую операцию, которую провели в Краснодаре, чтобы спасти малыша, которому пёс откусил часть лица. Малыш играл на улице и случайно забросил мяч в собачью будку. Когда ребёнок полез доставать игрушку, животное намертво вцепилось ему в лицо. В итоге мальчик остался без носа, части губ и щёк. Краснодарские врачи сумели восстановить лицо мальчика, почти за месяц оно прижилось на 75%. К слову, хирурга Дикарёва, который проводил операцию, попросили уволиться из вуза, где тот работал. Специалист отметил, что поступил правильно, спасая малыша.