В Краснодаре попросили уволиться хирурга, пришившего ребёнку откушенное псом лицо
Хирург из Краснодара, пришивший ребёнку откушенное собакой лицо, уволился из вуза
Хирурги пришили ребёнку лицо, которое целиком откусила собака. Обложка © Telegram / Mash
В Краснодаре уволился по собственному желанию пластический и реконструктивный хирург Алексей Дикарёв, который пришил четырёхлетнему ребёнку откушенное собакой лицо. Об этом рассказал сам врач, работающий в Кубанском медицинском университете.
По его словам, с таким необычным предложением к нему обратилось руководство образовательного учреждения из-за противоречивости операции. Сам же Дикарёв пояснил, что поступил правильно.
"Чтобы не подводить коллег, я ушёл по собственному желанию. Ведь в вузе назвали саму операцию противоречивой. Но я был уверен, что поступил правильно, согласившись взяться за неё", — подчеркнул хирург в беседе с "Российской газетой".
Дикарёв дополнил, что медик должен воспользоваться шансом на спасение человека, если такой существует. Хирург пояснил, что счастлив, ведь не зря верил в возможность спасти лицо ребёнку. Вместе с тем в пресс-службе высшего учебного заведения пояснили, что Дикарёв с октября прошлого года работал на четверть ставки в должности ассистента на кафедре хирургии. Специалист только преподавал — хирургическую деятельность на кафедре не вёл.
"В начале апреля подал заявление на увольнение по собственному желанию на основании ч.1 ст. 80 ТК РФ, которое было удовлетворено", — говорится в сообщении КубГМУ.
Такая тяжёлая операция понадобилась мальчику из Карачаево-Черкесии. Малыш играл на улице и случайно забросил мяч в собачью будку. Когда ребёнок полез доставать игрушку, пёс намертво вцепился ему в лицо. В итоге малыш остался без носа, части губ и щёк. При этом краснодарские врачи сумели восстановить лицо мальчика, почти за месяц оно прижилось на 75%.