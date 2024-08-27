Алаудинов: ВС РФ остановили пять бригад ВСУ в Курской области
Российские военные дали отпор пяти бригадам ВСУ, которые пытались осуществить свои кровавые планы в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
Алаудинов рассказал об успехах российской армии под Курском. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»
«61-я бригада, 80-я, 82-я уже, как говорится, захлебнулись в своей крови. Сейчас уже закинули сюда 92-ю бригаду, наверху 95-ю бригаду, и они тоже пошли уже к своему завершению», — сказал он в докладе, опубликованном в его телеграм-канале.
Ранее Алаудинов заявил, что войска РФ полностью зачистили от ВСУ населённые пункты Курской области Нижняя Паровая и Нечаев. Они вернулись под контроль российской стороны. Кроме того, он подчеркнул, что российские подразделения спецназа «Ахмат» продолжают захватывать в плен украинских солдат. Соратник главы Чечни подчеркнул, что многие представители армии противника поднимают белый флаг добровольно.
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